Военный аналитик объяснил списание американских штурмовиков A-10

ВВС США официально снимают с вооружения свой знаменитый штурмовик A-10 Thunderbolt II, также известный как Warthog. Несмотря на его возможности, конструкция A-10 больше не является идеальной для современных боевых сценариев, пишет обозреватель National Interest.

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Процесс списания начался в феврале 2024 года с вывода из эксплуатации первой эскадрильи на авиабазе Дэвис-Монтхан. Ожидается, что весь флот A-10 будет выведен из эксплуатации к 2030 году и заменен более универсальными истребителями, такими как F-35.

Это решение стало результатом многолетних дебатов, отмечает издание. Эффективность и доступность A-10 были неоспоримы, но недостаточная скрытность и уязвимость в условиях современной ПВО в конечном итоге предопределили его судьбу.

Современные конфликты требуют многоцелевых самолетов, где A-10 уже не может составлять конкуренцию.