$92.37+0.1099.53-0.18
Войти в почту

Польские наемники признались в «выполнении боевых задач» с боевиками из РДК

Польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

Польские наемники признались в «выполнении задач» с боевиками из РДК*
© globallookpress.com

Заявление о том, что польские наемники атакуют границы России, выложено в Telegram-канале Польского добровольческого корпуса, передает RT.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили места сосредоточения наемников у границы Белгородской области.

*РДК, запрещен в России

Военные новости
Верховный суд
Белгородская Область