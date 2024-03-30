Польские наемники признались в «выполнении задач» с боевиками из РДК*

Польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

Заявление о том, что польские наемники атакуют границы России, выложено в Telegram-канале Польского добровольческого корпуса, передает RT.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили места сосредоточения наемников у границы Белгородской области.

*РДК, запрещен в России