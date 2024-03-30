ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово

«РВ»: Российские войска уничтожили «Ураганом» мост снабжения ВСУ в Курахово
Военкоры сообщили об уничтожении российскими войсками расчетом БМ-27 «Ураган» моста в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ.
«Ураган» при корректировке с БПЛА нанес удар по железнодорожному мосту в Курахово, которое находится под контролем Украины. По нему украинские боевики перевозят боеприпасы на позиции, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
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