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«РВ»: Российские войска уничтожили «Ураганом» мост снабжения ВСУ в Курахово

Военкоры сообщили об уничтожении российскими войсками расчетом БМ-27 «Ураган» моста в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ.

ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово
© РИА Новости
«Ураган» при корректировке с БПЛА нанес удар по железнодорожному мосту в Курахово, которое находится под контролем Украины. По нему украинские боевики перевозят боеприпасы на позиции, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

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