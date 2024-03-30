ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово

Военкоры сообщили об уничтожении российскими войсками расчетом БМ-27 «Ураган» моста в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ.

«Ураган» при корректировке с БПЛА нанес удар по железнодорожному мосту в Курахово, которое находится под контролем Украины. По нему украинские боевики перевозят боеприпасы на позиции, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

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