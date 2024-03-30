Войска РФ уничтожили место дислокации ВСУ в Харьковской области

Российские войска уничтожили место дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры ракетных ударов публикует Министерство обороны (МО).

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Как сообщает ведомство, удар был нанесен по району восстановления боеспособности подразделений 32-й механизированной бригады ВСУ. Цель поразили две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Местоположение личного состава и боевой техники украинских военных было определено с помощью беспилотника.

Россия применила новое оружие в зоне СВО

Как ранее заявили в Минобороны, за последнюю неделю российские войска нанесли массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по украинским военным объектам. Помимо беспилотных летательных аппаратов, были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал». Также сообщалось о поражении опорного пункта ВСУ под Купянском. В состав ударной группы российских вертолетов вошли Ка-52, Ми-35М и Ми-8.