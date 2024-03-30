Минобороны РФ назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

Министерство обороны России сообщило о 18 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдали в плен за последнюю неделю. Соответствующие данные были предоставлены пресс-службой военного ведомства в субботу, 30 марта.

— В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих, — говорится в отчете, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

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При этом накануне депутат Государственной думы Александр Хинштейн опубликовал видео с обращением жителей Самарской области, которые находятся в плену ВСУ. Судя по представленным кадрам, некоторые из солдат находятся в неволе уже третий год. Сам парламентарий уточнил, что уже направил обращения к руководству Минобороны и уполномоченному по правам человека с просьбой о содействии в скорейшем вызволении бойцов на родину.

Последний раз МО РФ сообщило об обмене с Украиной пленными военнослужащими по формуле 100 на 100 еще в начале февраля. Тогда российские бойцы вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.