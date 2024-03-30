Российские военные впервые применили на Украине термобарическую объемно-детонирующую авиабомбу ОДАБ-1500 во время ударов по Сумской области, предположил немецкий военный эксперт Юлиан Репке. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперт уточнил, что бомба была сброшена на Великую Писаревку, после удара в небо поднялось облако дыма высотой до километра.

По его данным, ранее российские военные применяли ОДАБ массой от 170 до 500 кг. Он заметил, что использование новой, более мощной бомбы стало новым этапом в конфликте.

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По данным газеты, масса бомбы составляет 1,5 тонны, на подлете к цели она выпускает горючий аэрозоль и воспламеняет его, что увеличивает силу поражения.

Минобороны РФ сообщило ранее, что военнослужащие ВСУ с территории Сумской области пытаются атаковать российские приграничные регионы. В ведомстве добавили, что по противнику наносятся упреждающие удары.