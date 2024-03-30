СМИ: Украина поставляет на фронт больше поддельного оружия

Промышленные площадки Украины начали поставлять на фронт больше количество муляжей различного оружия с тем, чтобы создать таким образом ложные цели для атак, пишет The Telegraph.

Журналисты заметили, что спрос на подобное «оружие» резко вырос в связи с активизацией ВС РФ на ряде направлений и сокращением военных поставок со стороны западных стран.

По данным газеты, макеты в настоящее время производятся на секретных предприятиях на западе Украины. Так, одна из фирм уже построила более 200 макетов ПТУР «Стугна», а также два орудия два орудия Д-20.

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Также украинские военные заказали макет ЗРК «Пэтриот». Его стоимость составит порядка $10 тыс., что во много раз меньше цены реального изделия (около $1 млрд).

Вместе с тем, подчеркнули аналитики, ВСУ по–прежнему требуют настоящее оружие.