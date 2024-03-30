Три села в Курской области обстреляны со стороны Украины

Село Гуево Суджанского района, а также села Красный Пахарь и Козино Рыльского района Курской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Вновь обстреляно со стороны Украины село Гуево Суджанского района. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела разрушен сарай, повреждены окна, кровли, заборы в пяти домовладениях", - написал он.

Старовойт добавил, что в селе Козино Рыльского района из-за обстрела ВСУ было временно нарушено электроснабжение. Подача электроэнергии восстановлена. Кроме этого, повреждения получил сарай в селе Красный Пахарь.

Власти помогут собственникам жилья в восстановлении имущества, отметил губернатор.