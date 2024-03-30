ПВО России сбили украинский дрон над Белгородской областью

Утром 30 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали беспилотник самолетного образца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА", - указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, ликвидировать дрон удалось с задействованием дежурных сил ПВО около 7:30 по московскому времени.

Накануне генеральный директор предприятия-разработчика Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, что зоне специальной военной операции на Украине российские войска начали применять дрон "Джокер", взрывающийся при захвате противником. Кроме того, FPV-дроны российской армии получили обманную систему защиты операторов под названием "Лодырь".