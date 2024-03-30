На кладбищах стран Европы растет число могил наемников, погибших на Украине. На это обратило внимание РИА Новости.

В частности, замечены свежие надгробия на захоронениях в Польше и Франции.

На Украине погиб финский наемник

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл, что иностранные наемники отсиживаются за спинами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, они практически не бывают на передовой, так как предпочитают служить на второй-третьей линиях обороны.

«На передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши», — отметил политик.

27 марта оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши заявило о внезапной смерти бригадного генерала Адама Марчака. В сообщении отмечается, что смерть офицера наступила 26 марта, в тот момент военачальник не находился на службе. По неподтвержденной информации, генерал мог погибнуть в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер по заглубленному командному пункту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР.