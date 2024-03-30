Российские вертолеты поразили опорный пункт ВСУ

Ударная группа российских вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил РФ нанесла поражение по опорному пункту и скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

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В состав ударной группы вошли Ка-52, Ми-35М и Ми-8. Экипажи вертолетов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика. После этого они выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром вылета.

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