МЧС создаст бронеавтомобиль для уничтожения авиабомб

МЧС создаст специальный бронированный автомобиль для транспортировки на полигон неразорвавшихся авиационных бомб, фугасов и других крупных боеприпасов массой до полутора тонн. Об этом сообщает РИА Новости.

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"В 2023 году институт по заказу департамента спасательных формирований МЧС России разработал техническое задание на создание такого специального автомобиля", - говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что были определены требования к нему и сформирован его перспективный технический облик. В состав пиротехнического автомобиля войдет дистанционно управляемый робот, на автомобиль будет установлен кран-манипулятор, отсек со специальным оборудованием, грузовой кузов-контейнер, а также взрывозащищенные контейнеры.

До этого стало известно, что ученые Университета МИСИС разработали новую российскую огнестойкую марку стали для объектов промышленного и гражданского назначения: торговых и бизнес-центров, складских помещений, транспортных узлов, многоэтажных гаражей.