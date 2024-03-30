Артиллеристы РФ уничтожили опорные пункты ВСУ под Донецком

Опорные пункты украинских войск уничтожены под Донецком. Боевые задачи выполнили артиллеристы 1-го армейского корпуса Южной группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы 1-го армейского корпуса Южной группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении, - говорится в сообщении. - Расчеты 152-миллиметровых орудий "Гиацинт-Б" 1-го армейского корпуса Южной группировки войск во взаимодействии с операторами FPV-дронов нанесли огневое поражение находящейся в укрытиях на позициях живой силе противника".

Подоляк признал, что российские силы продвигаются все дальше вперед

По данным ведомства, работа артиллерии направлена преимущественно на уничтожение замаскированных огневых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), фортификационных сооружений, укрепленных опорных пунктов и скоплений живой силы. При этом операторы ударных дронов-камикадзе способны уничтожать личный состав и военную технику в хорошо заглубленных местах, отправляя взрывчатку точно в цель. Таким образом, как уточнили в Минобороны, достигается максимальный эффект.