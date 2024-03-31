Spiegel: В Германии остановилось производство ракет Taurus

Производство ракет Taurus в Германии приостановлено, потому что заказов на них нет, а создавать их запасы производителю запрещено, пишет Spiegel.

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Руководитель компании-производителя Томас Готтшильд заявил, что сложившаяся ситуация стала вызовом для немецкого военно-промышленного комплекса. По его словам, немецкий ВПК нуждается в базовой загрузке производства.

"Когда производство прерывается, как в случае с Taurus, это становится проблемой для нашей промышленности. Это происходит потому, что наши поставщики, которые часто являются малыми и средними компаниями, в таких случаях останавливают производство", - пояснил Готтшильд.

После получения новых заказов этим поставщикам приходится вновь создавать запасы сырья и реорганизовывать производство, что отнимает дополнительное время.

Напомним, что что 14 марта абсолютное большинство депутатов в бундестаге выступило против передачи немецких ракет Taurus Украине. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз заявлял о своем отказе поставлять Украине дальнобойные ракеты из-за того, что Германия может быть втянута в конфликт.

TAURUS KEPD 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Максимальная дальность полета превышает 500 километров.