WP: США передадут Израилю истребители и бомбы на "миллиарды долларов"

WP: США одобрили передачу Израилю истребителей и бомб на миллиарды долларов
Американские власти санкционировали передачу Израилю истребителей и бомб на миллиарды долларов, говорится в статье Washington Post со ссылкой на источники.
Отмечается, что Вашингтон одобрил передачу оружия вопреки опасению по поводу операции в Рафахе на юге сектора Газа.
По данным представителей Пентагона и Госдепа, речь идёт о поставках более 1 800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.
Ранее в Госдепе заявили, что военная операция в Рафахе приведёт к ещё большей изоляции Израиля.