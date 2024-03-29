WP: США передадут Израилю истребители и бомбы на "миллиарды долларов"

Американские власти санкционировали передачу Израилю истребителей и бомб на миллиарды долларов, говорится в статье Washington Post со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Вашингтон одобрил передачу оружия вопреки опасению по поводу операции в Рафахе на юге сектора Газа.

По данным представителей Пентагона и Госдепа, речь идёт о поставках более 1 800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.

Ранее в Госдепе заявили, что военная операция в Рафахе приведёт к ещё большей изоляции Израиля.