Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью 29 марта приблизительно в 20:15 по московскому времени. Информацией об этом ведомство поделилось в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отмечается в публикации.

Ранее Минобороны отчиталось о нанесении российскими войсками удара по украинским объектам энергетики и противовоздушной обороны. Удар был нанесен при помощи высокоточного оружия большой дальности.

В ночь на 29 марта над Белгородской областью средствами ПВО были перехвачены 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Нападение со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Минобороны назвали попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.