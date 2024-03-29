Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре могут потерять контроль над населенным пунктом Часов Яр. Об этом он написал в статье для Asian Times.

По его словам, российская армия находится всего в километре или двух от города. «Многие аналитики полагают, что русские вскоре возьмут Часов Яр, хотя он и сильно обороняется», — отметил Брайен.

По словам экс-сотрудника Пентагона, факт наличия в городе высокопоставленных сотрудников НАТО говорит, что это «очень важный стратегический актив для украинцев». Он добавил, что в случае потери ВСУ этого населенного пункта Североатлантическому альянсу придется придумать альтернативную стратегию, которая может бы включать начало переговоров с Россией.

28 марта подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил о переброске со стороны ВСУ личных резервов командования сухопутных войск под Часов Яр, чтобы стабилизировать обстановку.