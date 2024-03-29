В Харьковской области уничтожена система ПВО ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России уничтожили ПВО ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области.

Уточняется, что систем была уничтожена ударом, нанесённым примерно в 15:07 по посёлку в Чугуевском районе.

«По сообщениям местной агентуры, взрывом была уничтожена система ПВО. Подробности уточняем», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВС России ночью нанесли групповой удар по энергообъектам Украины.