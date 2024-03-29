На Украине сообщили о поражении украинской ПВО

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих харьковских коллег, сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России в пятницу уничтожили украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Харьковской области.

По его словам, удар был нанесен 29 марта в Чугуевском районе Харьковской области.

«По сообщениям местной агентуры, взрывом была уничтожена система ПВО. Подробности уточняем», — сказал Лебедев.

29 марта Минобороны России сообщило о нанесении «группового удара высокоточным оружием» по объектам украинской энергетики. Минэнерго Украины на фоне обострения ситуации призвало украинцев, предприятия и СМИ не раскрывать подробности ударов и проблем с электричеством. Тем не менее известно, что аварийные отключения света действуют минимум в двух регионах. К вечеру ситуация может ухудшиться, предупредило «Укрэнерго».