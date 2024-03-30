В Вооруженных силах Украины (ВСУ) пожаловались на условия, которые создаются для новобранцев на полигонах. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) со ссылкой на собственные источники.

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«Где бани? Где возможность помыться? Постирать одежду? (...) На раздаче [на кухне] стоят без перчаток, черпают своими кружками. В еде — черви. Результат — половина лагеря больные», — сообщает источник парламентария.

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Новобранцы также сталкиваются с проблемами в процессе подготовки. По словам собеседника Гончаренко, инструкторами часто оказываются старые «мужики-алкоголики», которые обучают, «читая по бумажке и рассказывая байки». При этом солдатам запрещают жаловаться на происходящее проверяющим.

Ранее украинский военнопленный пожаловался на командование ВСУ, которое не думает о солдатах и озабочено только отправкой своих детей за границу. Он рассказал, что его избил командир, после чего он был принудительно отправлен в Авдеевку.