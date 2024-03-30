Воздушную тревогу обьявили в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По ее данным, воздушную тревогу объявляли с 23:52 мск 29 марта до 3:02 мск 30 марта. До этого взрыв произошел днем в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошли взрывы. При этом в Одесской области объявлена воздушная тревога. До этого глава Львовской военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львовской области на Украине объект критической инфраструктуры получил повреждения.

По его словам, повреждения зафиксировали после взрывов. При этом о каком именно объекте идет речь, он не уточнил. 22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен крупный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области.