«Сырский опровергает Зеленского»: Коц о заявлениях Киева

К словам президента Украины Владимира Зеленского о катастрофе на фронте не стоит относиться серьезно, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский опровергает «алармистские» высказывания главы государства, которому нужно «выцыганить технику и боеприпасы».

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Сырский опровергает Зеленского <…> (По словам Сырского - NEWS.ru) обстановка на определенных направлениях остается напряженной, но контролируемой. На некоторых участках ВСУ удалось выровнять ситуацию по артиллерии <…> То есть, в отличие от Зеленского, Сырский не склонен драматизировать положение. Просто у них задачи разные. Президенту Украины надо выцыганить технику и боеприпасы. Поэтому он и заводит шарманку всепропальщика. Не стоит к ней относиться всерьез, — заявил Коц.

Накануне, 29 марта, Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. Он также добавил, что у Украины «почти не осталось артиллерии».

Президент Украины также позвонил спикеру палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону и попросил финансирования. При этом глава государства рассказал ему об обстановке в зоне боевых действий и добавил, что быстрое одобрение помощи критически важно.