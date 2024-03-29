Главком ВСУ Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что для отставки его предшественника Валерия Залужного были "веские причины", пишет "Украинская правда".

По словам Сырского, если у президента были причины для такой замены во время активной фазы боевых действий, это означает, что "эти причины - весомые".

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ. В марте стало известно, что Залужный займет должность посла Украины в Великобритании, он уволен с военной службы по состоянию здоровья.

Отмечалось, что это назначение происходило с беспрецедентным нарушением дипломатических норм.

СМИ писали, что бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают возможность свержения Зеленского и замены его на Залужного.