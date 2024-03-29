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Главком ВСУ Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что для отставки его предшественника Валерия Залужного были "веские причины", пишет "Украинская правда".

Главком ВСУ Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного
© globallookpress.com

По словам Сырского, если у президента были причины для такой замены во время активной фазы боевых действий, это означает, что "эти причины - весомые".

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ. В марте стало известно, что Залужный займет должность посла Украины в Великобритании, он уволен с военной службы по состоянию здоровья.

Отмечалось, что это назначение происходило с беспрецедентным нарушением дипломатических норм.

СМИ писали, что бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают возможность свержения Зеленского и замены его на Залужного.

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