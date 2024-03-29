Генштаб напомнил о неизменном сроке срочной службы в России

Военнослужащие, призванные на службу в ходе предстоящей весенней кампании, будут служить ровно год и не попадут в зону проведения спецоперации. Об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

По его словам, срок службы по призыву остается неизменным.

«Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», - уточнил представитель Минобороны России.

Также он обратил внимание на то, что отслужившие год военнослужащие будут отправлены домой. А новобранцы должны был распределены со сборных пунктов в части, начиная с 15 апреля.

При этом, в соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным о повышении верхнего возрастного порога для призыва до 30 лет, призывники, достигшие 27 лет до 1 января 2024 года и состоявшие на воинском учете, сняты с учета и переданы в запас.

«Хочу также отметить, что призыв граждан старших возрастов благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт», - подчеркнул генерал.

Ранее в Генштабе рассказали, что весной 2023 года службу были призваны 147 тысяч человек, что на 12,5 тысяч больше, чем годом ранее. Это увеличение объяснили тем, что сейчас под призыв попадает поколение 2000-ых годов – времени, когда рождаемость в России пошла вверх.