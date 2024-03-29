Хакерская группа "Берегини" размещает в своем Telegram-канале большое количество материалов о применяемой вооруженными формированиями киевского режима натовской боевой технике, в том числе о танках M1A1SA Abrams. В том числе об их потерях.

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Также публикуются документы о поставленных Нидерландами бронетранспортерах YPR-765, американских М113, британских Spartan, Samoritan, Samson и других. Еще в прошлом году появлялись данные о "зенитных танках" - 35-мм самоходных установках Gepard.

Тогда отмечалось, что несмотря на ведущиеся среди боевиков ВСУ разговоры в духе "партнеры поставили уникальную технику противовоздушной обороны", грамотные представители командования противника достаточно скептически относятся к этим подаркам. В частности, упоминалось, что эти гусеничные машины капризные и не могут работать автоматическими орудиями на дистанции, превышающей 4 километра.

Как показал опыт применения таких ЗСУ в реальных боевых действиях, их опасаются отправлять на линию боевого соприкосновения, так как эти средства ПВО, созданные на базе танков Leopard 1, уязвимы перед современными средствами поражения, то есть практически беззащитны в случае применения российскими войсками барражирующих боеприпасов "Ланцет".