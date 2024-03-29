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Экс-разведчик США Риттер: Россия зачищает авиабомбами целые районы ВСУ

Россия контролирует воздушное пространство в рамках украинского конфликта, это позволяет ВС РФ зачищать целые районы. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube–каналу Dialogue Works.

В США рассказали, как Россия зачищает ВСУ
© globallookpress.com
«Россия контролирует воздушное пространство, это происходит не только на поле боя с помощью планирующих авиабомб, но и в тылу с помощью беспилотников», – отметил он, подчеркнув, что таким образом вооруженным силам России удается зачищать целые районы дислокаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Риттер добавил, что на этом фоне у ВСУ катастрофически не хватает средств противовоздушной обороны. В этой связи, заключил эксперт, для Украины «все кончено».

До этого журналист британской газеты Evening Standard Роберт Фокс сообщал, что ВСУ могут потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к лету, западным странам нужно срочно направить дополнительные средства на помощь Киеву.

Ранее Зеленский признал, что Украина проиграет без помощи США.

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