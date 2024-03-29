Пленный ВСУ рассказал, как пережил удар российского танка по Bradley

Украинский военнопленный Анатолий Прокунин рассказал РИА Новости, как, находясь внутри БМП Bradly, чудом пережил выстрел российского танка.

"У меня был первый выход. Нас на "Брэдли" вывезли за Работино под Новопокровку, - вспоминает Прокунин. - И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был, и снаряд угодил прямо в "Брэдли". Ну, меня контузило жестко и осколок в голову залетел, а товарища с позывным "Мех" разорвало".

Вылечив ранение в госпитале, солдат ушел в отпуск, откуда намеривался дезертировать, но его нашли и вновь отправили на фронт. На этот раз Прокунин попал в плен.

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Напомним, по подсчетам The National Interest российская армия в ходе СВО уничтожила как минимум 68 Bradley. Это около 30 процентов от общего числа БМП, поставленных США Киеву. Кроме того, две машины российским бойцам удалось захватить в качестве трофеев.