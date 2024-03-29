Разоблачен хитрый прием Британии с передачей танков Challenger 2 Киеву

Великобритания передала Украине свои танки Challenger 2 без дополнительной брони. Как сообщает журнал Forbes, на такой шаг британские военные могли пойти ради повышения маневренности.

Как отметил военный обозреватель Дэвид Экс, Challenger 2 имеет низкую проходимость на мягком грунте. По этой причине танки периодически застревают и их приходится буксировать другой боевой техникой. Дополнительный комплект брони сделал бы технику тяжелее еще на несколько тонн.

Британский танк Challenger утонул в Запорожской области

Кроме того, проблемы возникли с нарезным стволом пушки. Выяснилось, что примерно через 500 выстрелов он становится непригодным к использованию.

«Четырехместный Challenger 2 не подходит Украине. Есть основания полагать, что Лондон предложил эти 14 Challenger 2 просто для того, чтобы побудить другие страны НАТО пожертвовать свои собственные, более совершенные танки: Leopard 2, Strv 122 и M-1», — написал Экс.

Ранее Challenger 2 застрял в грязи во время съемки репортажа британскими журналистами. Им пришлось ждать другого танка, чтобы вытащить завязшую технику. Украинские военные отмечают, что Challenger слишком тяжелый и недостаточно мощный танк для использования в конфликте с Россией.