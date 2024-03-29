В Генштабе высказались об отправке призывников в ДНР и ЛНР

Во время весеннего призыва срочников не будут отправлять для прохождения службы в новые регионы. Так на эту тему высказался начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский, его слова приводится в Telegram-канале Минобороны.
По сообщению Цимлянского, срочников не станут направлять ни в Донецкую, ни в Луганскую народные республики (ДНР, ЛНР), ни в Херсонскую или Запорожскую области.
«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формирований на территории [старых регионов] Российской Федерации», — заявил он.
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