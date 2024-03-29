$92.26-0.3399.71-0.56
Войти в почту

В Генштабе высказались об отправке призывников в ДНР и ЛНР

Во время весеннего призыва срочников не будут отправлять для прохождения службы в новые регионы. Так на эту тему высказался начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский, его слова приводится в Telegram-канале Минобороны.

По сообщению Цимлянского, срочников не станут направлять ни в Донецкую, ни в Луганскую народные республики (ДНР, ЛНР), ни в Херсонскую или Запорожскую области.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формирований на территории [старых регионов] Российской Федерации», — заявил он.
Военные новости
Видео
Владимир Цимлянский
Генштаб
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости