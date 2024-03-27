ООН: российских военнопленных пытали на Украине

Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам и избиениям. Об этом следует из доклада на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека, передает «РИА Новости».

В документе речь идет о периоде с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Управление изучило рассказы солдат и пришли к выводу, что их истории заслуживают доверия.

«Они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя. Восемь военнопленных сообщили, что их удерживали в неустановленных подвалах частных зданий, скорее всего, расположенных в Харьковской области, в течение периодов от нескольких дней до полутора месяцев», — говорится в докладе.

Там, по словам военнопленных, их избивали деревянными палками, били током, инсценировали казни и даже угрожали «сексуальным насилием».

Также в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили о продолжающихся на Украине актах запугивания священников и верующих УПЦ, дискриминации русскоязычного меньшинства. Кроме того там отметили, что Киев делает недостаточно для преследования виновных в пытках и насилии в отношении мирного населения и военнопленных.