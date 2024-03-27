В России рассказали о возможностях беспилотного «Альбатроса»

Российский разведывательный беспилотник «Альбатрос М5» после модернизации может работать на дальности до 60-80 километров. О возможностях доработанного беспилотного летательного аппарата (БЛА) рассказал ТАСС представитель компании-разработчика «Альбатрос».

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Он отметил, что компания старается своевременно обновлять все комплексы, которые используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Самым главным обновлением я считаю доработки, связанные с радиоканалом одного очень известного и уважаемого в сфере БПЛА отечественного производителя. Доработки позволили нашим БПЛА стать очень устойчивыми к средствам РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. «Ленты ру») противника. При заявленной нами дальности в 50 километров экипажи при необходимости совершают полеты на дальность 60-80 километров», — сказал представитель компании.

Также к особенностям дрона относят малую излучающую мощность наземной антенны, составляющую менее одного ватта. В компании отметили, что это повышает безопасность расчетов, снижая заметность их позиции для радиотехнической разведки противника. Кроме того, специалисты работают над программным обеспечением, которое позволит рассчитывать направление и скорость ветра автоматически.

Выполненный по схеме «летающее крыло» «Альбатрос М5» предназначен для обнаружения опорных пунктов, техники и других объектов противника. Аппарат с размахом крыла 3,3 метра может находиться в воздухе 4,5 часа, а максимальная высота полета составляет пять километров.

В июне 2023 года стало известно, что в зоне проведения СВО для выявления и уничтожения украинских опорных пунктов задействовали 50 разведчиков дальнего действия «Альбатрос М5».