В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Граждан, находящихся дома, глава области призвал укрыться в помещениях без окон: коридоре, ванной, туалете и кладовой. Также он порекомендовал не подходить к окнам.

Тех, кто в момент воздушной тревоги находится на улице, Гладков попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью в ночь на среду, 27 марта, перехватили 18 снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire. Там уточнили, что снаряды перехватили средствами противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.