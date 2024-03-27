США начали переговоры с Турцией о закупке взрывчатки для Украины

США и Турция начали вести переговоры о закупке взрывчатки для производства снарядов Украине. Об этом пишет Bloomberg. Lenta.ru

По информации агентства, наращивание закупок турецкого тротила и нитрогуанидина поможет утроить объемы выпускаемых в Штатах 155-миллиметровых снарядов. «США обсуждают увеличение закупок взрывчатки у Турции, чтобы нарастить производство артиллерийских снарядов на фоне того, как союзники спешат поставить на Украину крайне необходимые боеприпасы», — говорится в публикации. Газета.Ru

До этого конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс сообщал, что Соединенные Штаты не окажут помощь Киеву, пока не обезопасят свои границы. Российская газета