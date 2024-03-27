В Германии спрогнозировали сроки заморозки конфликта на Украине

Боевые действия на Украине могут быть приостановлены уже в 2024 году, в противном случае украинцы могут потерять еще больше территорий. Об этом пишет немецкое издание Welt. Газета.Ru

«Будет ли этот конфликт продолжаться долгие годы? Скорее всего, нет. Напротив, есть много оснований полагать, что в этом году он, вероятно, будет заморожен», — утверждает издание. RT на русском

Авторы публикации констатируют, что у Киева нет перспектив вернуть утраченные территории «в этом году». Более того, можно ожидать новых наступательных действий российских военных и «существенных потерь территорий со стороны Украины». Говорит Москва