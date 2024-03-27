Взрыв в руках: боевик ВСУ погиб из-за бракованного гранатомета

Боевик одной из частей формирований киевского режима погиб на полигоне во время учебных занятий. В социальных сетях и Telegram-каналах появился ролик с кадрами происшествия.

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Один из вэсэушников попытался применить одноразовый гранатомет, однако выстрела не последовало. Снимавший поначалу весело комментировал происходящее, используя нецензурную лексику, и отмечал, что приходится иметь дело с большим количеством бракованных изделий.

Затем РПГ взял в руки инструктор, но для него все закончилось более печально - произошедший взрыв привел к летальному исходу.

Известно, что у многих поставленных странами НАТО и их союзниками образцов вооружений и боеприпасов давно истекли сроки эксплуатации. Военные ведомства различных государств элементарно экономят на утилизации. В результате у ВСУ были замечены американские мины M18A1 Claymore и гранатометы M72 LAW времен вьетнамской войны, шведские 40-мм зенитные пушки L/60 выпуска 30-х годов. Недавно стало известно о поставках проржавевших и неспособных самостоятельно двигаться БТР-60ПБ и БРДМ-2, а также участвовавших в Корейской войне 155-мм гаубиц М114А1.