Вооруженные силы (ВС) России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым нанеся им очень серьезный удар. На это указал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

«Считается, что в этой атаке российские войска использовали гиперзвуковые ракеты. Кроме того, в результате этой операции, вероятно, ликвидированы высокоранговые офицеры, что нанесет очень серьезный удар украинским силам», — сказал он.

Эксперт отметил, что такие операции свидетельствуют о переходе конфликта на новый этап. По его словам, удары по важным объектам будут продолжаться.