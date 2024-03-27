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Аналитик указал на очень серьезный удар российских войск по ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым нанеся им очень серьезный удар. На это указал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

Аналитик указал на очень серьезный удар российских войск по ВСУ
© globallookpress.com
«Считается, что в этой атаке российские войска использовали гиперзвуковые ракеты. Кроме того, в результате этой операции, вероятно, ликвидированы высокоранговые офицеры, что нанесет очень серьезный удар украинским силам», — сказал он.

Эксперт отметил, что такие операции свидетельствуют о переходе конфликта на новый этап. По его словам, удары по важным объектам будут продолжаться.

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