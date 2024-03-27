Франция пригрозила заводам жесткими мерами за срыв оборонного заказа

Правительство Франции пригрозило оборонным предприятиям жесткими, вплоть до конфискаций, мерами, если они не отдадут приоритет исполнению заказа военного ведомства. Об этом сообщил портал Defense News.

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Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что в ближайшие недели он может вынудить фирмы отдавать приоритет оборонным заказам перед производством гражданской продукции, если заводы сами не смогут ускорить процесс. Особенно это касается изготовления зенитных ракет Aster производства MBDA.

"Впервые я не исключаю применение того, что может сделать по закону министр и главное управление вооружений, то есть, если дела пойдут не по плану с точки зрения темпов и сроков поставок, применить правило приоритезации [военной продукции] или реквизиции", - сказал Лекорню.

Ранее в адрес концерна MBDA уже звучали призывы "перейти на военные рельсы", поскольку именно он выпускает ключевые для Киева ракеты для систем ПВО SAMP/Т. В ответ на это международная компания анонсировала сокращение сроков исполнения заказа до 18 месяцев вместо 42, как до начала СВО. Кроме того, военные заказали MBDA 40 крылатых ракет SCALP (он же Storm Shadow).

Но это стремление объясняется не только помощью Украине. Как отметил сам Лекорню, Франция упустила несколько ценных контрактов в Восточной Европе из-за того, что сроки поставок были дольше, чем у конкурентов.

В то же время он отметил, что "дела идут в нужном направлении". Так, концерн Nexter расширил производство снарядов калибра 155 миллиметров, что позволит Франции производить сначала 40, затем 100, а после и 150 тысяч этих боеприпасов в год. На протяжении 2024 года планируется произвести около 100 тысяч: 80 для ВСУ и 20 для пополнения собственных запасов.