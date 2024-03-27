Российские военнослужащие взяли под огневой контроль восточную окраину Часова Яра на Артемовском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. Газета.Ru

"Подразделениями ВС РФ были заняты более выгодные рубежи и позиции, которые позволили взять под огневой контроль восточную окраину населенного пункта", - сказал он. Российская газета

Украинские позиции и действия военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), по заявлению военного, находятся в прямой видимости. Подобный факт затрудняет снабжение и обеспечение передовых позиций противника. Lenta.ru