Российские военные впервые поразили украинский воздушный шар-террорист, замаскированный под зонд. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash. Lenta.ru

Отмечается, что украинские войска стали использовать подобные воздушные шары, чтобы бесшумно поражать цели. Эти «зонды», как пишет канал, оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон для питания. Газета.Ru

«В контроллеры вшиты координаты, на которые необходимо сбросить взрывчатку», — уточняет источник. Подобные воздушные шары применяют в целях терроризирования мирных жителей, в частности, для сбрасывания снарядов на населенные пункты, сообщают авторы канала. Ura.Ru