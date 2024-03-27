Беспилотник "Альбатрос" наводил авиацию при отражении атак ВСУ на границу РФ

Беспилотный летательный комплекс-разведчик дальнего действия "Альбатрос М5" способен работать в зоне спецоперации на дистанции от 60 до 80 километров. Эти качества он получил после модернизации.

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БПЛА "Альбатрос" доказали свою эффективность, когда использовались для наведения авиации и артиллерии при отражении атак ВСУ на границу России.

"Определенное количество "Альбатросов" есть у наших пограничников. Как показали недавние события в Белгородской области - это очень важно. В течение всего несостоявшегося наступления противника экипажи на наших БПЛА работали, наводили авиацию и артиллерию", - заявил представитель компании-разработчика.

Как рассказали ТАСС разработчики, они постоянно модернизируют "Альабтрос" и обновляют все комплексы, применяемые в зоне спецоперации. Доработки позволили беспилотникам стать устойчивыми к средствам РЭБ противника. При заявленной дальности в 50 километров беспилотники летят на 60-80 километров.

Еще одна особенность комплекса - малая излучающая мощность наземной антенны, менее 1 Вт, что делает ее скрытой для РЭБ неприятеля и повышает безопасность работы операторов. Кстати, в организации постоянно упрощают и действия операторов БПЛА. Им в зоне спецоперации приходится зависеть от правильного расчета силы ветра. Раньше все эти данные вводили вручную. Теперь конструкторы пытаются автоматизировать процесс.

В организации работают и над повышением надежности всех элементов комплекса, в особенности наземного оборудования. Комплекс типа "летающее крыло" предназначен для определения и уничтожения опорных пунктов, бронетехники и других объектов противника. Размах его крыла - 3,3 метра, в воздухе он находится до 4,5 часа. Может улететь на 300 километров на высоте в пять километров.