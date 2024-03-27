Мобилизация: последние новости на сегодня 27 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 марта 2024, в материале «Рамблера».

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Мобилизованные граждане могут потребовать приостановление исполнительного производства

Россияне, проходящие военную службы по призыву, могут воспользоваться правом на приостановление исполнительного производства, сообщают «Вести Подмосковья».

Согласно законодательству, такая мера предусмотрена в случае участия как должника-гражданина, так и индивидуального предпринимателя, в боевых действиях, а также в контртеррористических операциях в составе ВС РФ и иных воинских формирований органов государственной власти.

Специальным правом на подачу заявления обладают военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации, и заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на воинские формирования, в том числе по выполнению задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.

Депутаты Госдумы одобрили списание процентов по кредитам участников СВО

Госдума России в первом чтении приняла проект закона, предусматривающий списание процентов по кредитам участников спецоперации, сообщает НСН.

Спикер Вячеслав Володин указал, что речь идёт о процентах по потребительским кредитам, начисленных в период кредитных каникул. По его словам, после принятия закона финансовые учреждения должны будут в течение 10 дней уведомить заёмщика об отсутствии обязанности по уплате процентов.

Также банки должны будут скорректировать график платежей, а в случае, если проценты во время кредитных каникул были уплачены, то банк будет обязан перенаправить эти средства на погашение основного долга.

В Чувашии учреждения культуры в апреле проведут благотворительные показы в поддержку СВО

Госучреждения культуры Чувашии с 3 по 24 апреля покажут спектакли и концерты патриотической тематики на благотворительной основе, сообщает ТАСС.

Деньги, вырученные от продажи билетов, будут направлены на оказание помощи участникам специальной военной операции. Благотворительная акция называется «Своих не бросаем».

Показы начнутся с концертной программы «Служу России», которую представит Чувашская государственная филармония. В проекте также примут участие театры, симфоническая капелла, ансамбль песни и танца. Акция завершится патриотическим концертом «Во имя мира!».