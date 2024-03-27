СМИ: Российские военные разгромили ВСУ под Часов Яром

Вооруженным силам РФ удалось захватить ряд крупных опорных пунктов в окрестностях Часов Яра. Об этом пишут украинские военные аналитики, говоря о печальном положении подразделений ВСУ на данном направлении.

«Русские имели значительный успех в направлении Часов Яра. От административной черты города до позиций россиян остается всего около 500 метров. Продолжаются бои восточнее Лиственного леса, в северо-восточной части заказника Ступки-Голубовские 2 и в районе Ивановского», — цитирует telegram-канал RVvoenkor сведения украинских информационных ресурсов.

В Часов Яре на ВСУ обрушили термобарическую бомбу весом 1500 килограммов

Также канал пишет: наступая от Бахмута и приближаясь к городу Часов Яр, силы ВДВ и ЮВО в последние дни смогли разгромить ряд подразделений ВСУ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. На момент публикации новости ответ не получен. Согласно утекшим из Пентагона документам, украинская разведка планировала направить в Бахмут элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации.