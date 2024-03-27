Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины

Воздушная тревога, объявленная в двух регионах Украины, распространилась еще на две области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

©

Сирены начали звучать в Полтавской и Харьковской областях. До этого воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины.

Украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в Сумской области. 26 марта Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решений ВСУ, объектам Службы безопасности Украины (СБУ), предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по местам дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.