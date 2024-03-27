Описаны последствия российского удара по ДнепроГЭС

Удары российских ракет 22 марта нанесли существенный урон ДнепроГЭС-2, восстановление работы электростанции может затянуться на длительное время. ДнепроГЭС-1 пострадала меньше, ремонт может быть закончен в относительно короткие сроки. Об этом пишет «Рыбарь».

Как пишут авторы канала, «взрыв и последующий пожар серьезно повредили шесть из восьми гидрогенераторов — то есть большую часть генераторной мощности ГЭС-2. Сам машзал, за исключением восточной части, и оборудование в нем практически уничтожены».

«Для полного выведения из строя всей станции необходимо нанести повторный удар по машинному залу ДнепроГЭС-1», — говорится в тексте публикации.

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Там же указывается, что по это станции наносились удары осенью — зимой 2022 года.

ДнепроГЭС — это две независимые электростанции ДнепроГЭС-1 и ДнепроГЭС-2, которые соединены общей плотиной. До 22 марта являлась крупнейшей ГЭС на Украине.

22 марта российская армия нанесла удар по машинным залам и плотине, украинская сторона объявляла о попадании как минимум восьми ракет. На некоторое время ГЭС полностью прекращала работу, затем удалось частично ее запустить.