ВСУ перебили водопровод в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали водоснабжающую инфраструктуру в городе Горловке Донецкой Народной Республики, поврежден участок водовода, заявил в Telegram-канале глава городской администрации Иван Приходько. По его словам, удар был целенаправленным.

По предварительным данным, украинские боевики нанесли целенаправленный удар по водоснабжающей инфраструктуре. Перебит участок водовода, — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела повреждена одна из котельных в Центрально-Городском районе Горловки. Персонал не пострадал, отметили в администрации.

Ранее украинская армия атаковала Горловку беспилотниками. Пресс-служба представительства ДНР в СЦКК информировала, что сбросы боеприпасов с дрона ВСУ зафиксировали в Никитовском районе города. Приходько известил, что в поселке Гольмовский Никитовского района города в результате атак беспилотников ВСУ повреждены несколько домостроений и линий электропередачи. Градоначальник призвал местных жителей оставаться в укрытиях, быть предельно внимательными и осторожными.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оповестил, что ВСУ выпустили по региону 108 снарядов из разных видов вооружений. В результате обстрелов погибли два человека, еще пять человек получили травмы.