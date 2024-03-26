В Дании заявили о продаже 24 истребителей F-16 Аргентине

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал со своим аргентинским коллегой Луисом Петри в Буэнос-Айресе письмо о намерениях продать датские истребители F-16 Аргентине. Об этом сообщает Минобороны королевства.

Решение о продаже Аргентине "было принято в тесном сотрудничестве с правительством США, которое дало разрешение на продажу произведенных в США истребителей F-16", поясняется в пресс-релизе ведомства.

"Датская оборона находится в процессе смены поколений, когда наши истребители F-16 постепенно заменяются новыми F-35. Дания передает Украине 19 F-16, а правительство приняло решение продать 24 датских истребителя F-16 Аргентине", - прокомментировал Лунд Поульсен.

Окончательный контракт будет подписан позже в Дании. Ожидается, что 24 датских F-16 будут отправлены Аргентине в ближайшие годы, их цена составит около 2,1 млрд крон ($305 млн). Кроме истребителей, будут поставлены двигатели, запчасти, тренажеры и учебное оборудование.