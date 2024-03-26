Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вновь посетил Авдеевку.

Как он отметил в своём Telegram, с прошлого его приезда уже сделано многое по восстановлению города и помощи местным жителям.

«Посетил Авдеевку, в которой активно налаживается мирная жизнь. Отметил, что с минувшего моего приезда сделано немало. В городе уже действуют десять пунктов, где оказывается помощь жителям. Определены 19 многоквартирных домов для первоочередных ремонтных работ, а также уцелевшие социальные объекты», — указал Пушилин.

Вместе с этим глава ДНР заявил о готовности восстанавливать и устоявшие храмы.

Он также добавил, что в город завезены строительные материалы и инвентарь, а также идёт налаживание связи и других аспектов мирной жизни.

Ранее Пушилин уже анонсировал восстановление первых 19 жилых домов в Авдеевке.