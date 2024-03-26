ВСУ построят новую линию обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят вторую линию обороны на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в Александр Прокудин.

«Километры противотанковых рвов и невзрывных заграждений. Такую вторую линию обороны сооружаем на Херсонщине <…> Активно продолжается создание защитных рубежей. Строители работают ежедневно, без передышки и выходных», — написал Прокудин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о строительстве оборонительных сооружений в стране. По его словам, планируется возвести три защитные полосы протяженностью в 2000 километров.

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В Днепропетровской области уже установили около 7 тысяч «зубов дракона» — железобетонных противотанковых заграждений в виде пирамид.