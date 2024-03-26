«Орнитологи» из зоны СВО рассказали о перепрошивке украинских FPV-дронов

Российские инженеры в зоне специальной военной операции (СВО) могут перепрошивать трофейные украинские FPV-дроны, говорится в распространенном Минобороны России видео. На соответствующий ролик обратил внимание ТАСС.

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На видео рассказывается об операторах FPV-дронов подразделений беспилотников 5-й общевойсковой армии группировки войск Восток из Приморья, которые действуют на южнодонецком направлении. Свой взвод бойцы называют «Орнитологи», поскольку занимаются «птичками» — FPV-дронами.

По словам инженера с позывным Ноябрь, в настоящее время на линии соприкосновения идет война дронов и средств радиоэлектронной борьбы, а российским операторам неоднократно удавалось перехватывать управление украинскими дронами.

«Мы много раз их сажали. У них тоже "птички" хорошие, иногда используем их. Перепрошил и полетел дальше», — сказал Ноябрь.

Инженер добавил, что российские дроны оснащены системой самоликвидации, которая не позволяет их использовать украинской стороне.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что российские военные применили FPV-дрон с необычной компоновкой для атаки украинских позиций. Беспилотник оснащен V-образным хвостовым оперением, крылом в задней части корпуса и двумя двигателями на переднем горизонтальном оперении.