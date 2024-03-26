Пентагон прокомментировал инцидент с бомбардировщиками над Баренцевым морем

Стратегические бомбардировщики ВВС США В-1В Lancer действовали над Баренцевым морем в соответствии с нормами международного права, заявил представитель Пентагона. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили ведомство прокомментировать сведения о том, что истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы РФ самолетами ВВС США.

Представитель Пентагона отметил, что во вторник, 26 марта, два воздушных судна проследовали над Баренцевым морем по направлению к месту дислокации в рамках регулярного развертывания стратегических бомбардировщиков.

Авиация РФ не допустила нарушения границы бомбардировщиками США у Баренцева моря

По его словам, оба самолета «действовали в международном воздушном пространстве и в полном соответствии с международным правом». Он добавил, что из соображений безопасности не может назвать детали прошлых или будущих миссий.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что к границе России в Баренцевом море приблизились два В-1В. В ведомстве уточнили, что при приближении российского истребителя МиГ-31 американские самолеты скорректировали курс и не пересекли границу России.